В Николаев не пустили египтянина с поддельным паспортом моряка

Пограничники не пустили в Николаев гражданина Египта, который прибыл в порт на судне из Александрии.

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде.

Во время оформления иностранного судна пограничники обнаружили у гражданина Египта «частично поддельный» паспорт моряка.

«Иностранец самостоятельно подчистил и исправил данные на информационной странице паспорта. Гражданина Египта пограничники на территорию Украины не пропустили, а поддельный паспорт передали на хранение капитану судна», - сообщили в погранотряде.

Напомним, что ранее в Николаев не пропустили гражданина Грузии, который посещал оккупированный Крым.