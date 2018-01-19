У следствия есть доказательства связи арестованного помощника Копейки с «главой» аннексированного Крыма Аксеновым – он опровергает

В материалах уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств значится, что один из задержанных – помощник депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки Дмитрий Рябец держит связь с «главой» аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и пытался выехать на полуостров.

Сам же он в комментарии «Преступности.НЕТ» на судебном заседании по избранию меры пресечения эту информацию опроверг.

Хотя, по версии следствия, Рябец выезжал в Крым для встречи с Аксеновым.

- Бред абсолютный. Я сам – крымчанин. Если бы я хотел выехать, я бы уже выехал, - заявил он.

Его адвокат Юрий Тимошин заявил, что как раз этот факт, что Рябец из Крыма, прокуратура использовала в качестве риска при аргументации необходимости его ареста.

- Пишешь все, что угодно, и можно избирать, - сказал он.

Стоит также отметить, касающийся уголовного производства в целом, Дмитрий Рябец сказал, что он пока «вообще ничего не понимает, что происходит».

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Кроме того, сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.