Центральный райсуд Николаева перенес судебное заседание по жителям Херсона, которые пытались похитить женщину

В Центральном районном суде Николаева состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению двух жителей Херсона в нападении на полицейских.
Об этом сообщают в пресс-службе Центрального районного суда.
Напомним, что ранее херсонских дебоширов, подравшихся с николаевскими полицейскими, выпустили под денежный залог.
Так, в ходе заседания суд допросил двоих пострадавших сотрудников Управления патрульной полиции Николаева. Другие люди, которые должны быть допрошены в судебном заседании не появились. Учитывая это, для повторного вызова потерпевших и свидетелей, суд объявил перерыв до 14.00 16 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 2 января один из указанных херсонцев на перекрестке улицы Советская и проспекта Ленина пытался затащить в свой автомобиль «Volkswagen» девушку-прохожую. В ночь на 3 января патрульная полиция остановила этот «Volkswagen», но его водитель вызвал себе на подмогу четверых молодчиков крепкого телосложения.
Приехавшие мужчины вступили в конфликт с полицией, который патрульные смогли прекратить лишь предупредительным выстрелом в воздух. При этом от рук злоумышленников пострадало, судя по сообщению полиции, трое полицейских. Одного из патрульных злоумышленники окружили и начали бить, угрожая применить оружие, которое у них якобы было. Кроме того, один из молодчиков агрессивного повел себя по отношению к прохожему, который снимал все на видео. Мужчина выбил из рук у свидетеля один телефон, а второй – отобрал.
В итоге патрульные все-таки утихомирили агрессивную компанию и доставили ее в Центральный отдел полиции. Там выяснилось, что все молодчики являются жителями Херсона в возрасте от 25 до 40 лет. По факту инцидента полиция начала уголовные производства по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа») и по части 3 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»). Однако, очень скоро всех пятерых задержанных херсонцев отпустили по домам, меру пресечения в отношении них не избрали. Это в полиции пояснили тем, что подозреваемые ранее не были судимы, а вменяемые мужчинам статьи «не являются тяжкими». Позже, в николаевской полиции спустя три дня решили задержать и поместить в изолятор молодчиков из Херсона, напавших на патрульных.
Вместе с тем, как сообщает издание, фигуранты дела - братья Дмитрий и Сергей Кальченко, обвиняются по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», санкция которой предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до трех лет, и по признакам ч.3 296 УК Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.