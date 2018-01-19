Центральный райсуд Николаева перенес судебное заседание по жителям Херсона, которые пытались похитить женщину

В Центральном районном суде Николаева состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению двух жителей Херсона в нападении на полицейских.

Об этом сообщают в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, что ранее херсонских дебоширов, подравшихся с николаевскими полицейскими, выпустили под денежный залог.

Так, в ходе заседания суд допросил двоих пострадавших сотрудников Управления патрульной полиции Николаева. Другие люди, которые должны быть допрошены в судебном заседании не появились. Учитывая это, для повторного вызова потерпевших и свидетелей, суд объявил перерыв до 14.00 16 февраля.