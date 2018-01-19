Ломали и отрывали фаланги пальцев: в Запорожской области злоумышленники пытали до смерти пенсионера, его жена - в коме

В одном из поселков Каменско-Днепровского района Запорожской области в частном доме был обнаружен труп пенсионера, а его жена в тяжелом состоянии была доставлена ​​в больницу и до настоящего времени находится в состоянии комы.

Об этом сообщил у себя в Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Двое парней проникли в дом с целью ограбления. Они заранее отравили собаку, а после длительное время издевались над владельцами: ломали и отрывали фаланги пальцев рук.

Правоохранителям в течение суток удалось установить и задержать подозреваемых - двух парней. Установлено, что сумма награбленного составила 1400 гривен.

Преступление они совершили еще 14 января 2018. Трое суток связана и искалеченная женщина находилась с трупом своего мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.

Напомним, на Сумщине будут судить экс-главврача психбольницы, который запытал до смерти четырех пациентов.