В Южноукраинске мужчина из ревности ранил соперника ножом, а после оказал первую медпомощь

В Южноукраинске, 8 января на почве ревности мужчина подрезал соперника, после чего вызвал скорую помощь и предоставил ему первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Информация о ножевом ранении мужчины поступила 8 января около 13:06. Происшествие произошло на улице Дружбы Народов, неподалеку ледового катка.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 30-летний местный житель во время выяснения отношений с 29-летним приезжим, гражданином другого государства, который ухаживал за его женой, нанес ему ножевое ранение правого бедра. Оскорбленный мужчина, не оставил пострадавшего, вызвал ему скорую помощь и, ожидая ее приезда, предоставлял сопернику первую медицинскую помощь.

Пострадавший с ножевым ранением был доставлен в местную больницу для оказания первой помощи, а затем перевезен в больницу в Николаеве. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

«Следователями Южноукраинского отделения полиции Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области информация по данному факту было внесено в единый реестр досудебных расследований предварительно по признакам ч.1 ст.122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») и начато досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Для установления окончательного степени тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будет принято соответствующее решение. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что жителю Николаева вынесли приговор в резонансном деле об убийстве на почве ревности.