В Николаеве мужчина пытался разнять массовую драку и получил ножевое ранение

В ночь на пятницу, 19 января, в Николаеве мужчина возле развлекательного заведения получил ножевое ранение, когда пытался разнять драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о том, что по проспекту Мира находится человек с ножевыми ранениями поступила в Ингульский отдел полиции в 3:40 ночи.

По словам 25-летнего пострадавшего, на остановке общественного транспорта, вблизи развлекательного заведения, он пытался разнять драку, которая возникла между шестью мужчинами. В ходе потасовки он и получил телесные повреждения от неизвестных.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к указанному преступлению.

Напомним, что в Доманевском районе Николаевской области мужчина в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему односельчанину.