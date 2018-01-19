В центре Одессы произошла перестрелка - трое полицейских ранены, преступник убит

Полиция Одессы проводит спецоперацию по задержанию вооруженных преступников.

Об этом сообщает «Думская».

«Прямо сейчас возле школы №122 на Новосельского, 48 задерживают вооруженных преступников. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых сотрудниках полиции. Один человек, судя по всему, погиб», - пишет издание.

По словам свидетелей, погиб 60-летний житель дома №48.

«У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять... Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно», - рассказал один из жителей.

В полиции подтвердили факт перестрелки, но подробностей не сообщили, сообщает «Украинская Служба Информации».

Отмечается, что на улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Один мужчина получил ранение.

На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

Также есть информация, что двое участников перестрелки тяжело ранены. По сообщению очевидцев, в перестрелке участвовали полицейские.

На место прибыл глава Одесского ГУ Нацполиции Дмитрий Головин. Он взял руководство операцией на себя. Спецназ вошел во внутренний двор рядом с местом перестрелки. Полицейские по громкой связи просят стрелявших сдаться.

Судя по видео опубликованного очевидцем Юрием Праздниковым, мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские.

По информации ГУНП, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела. Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство с применением оружия). Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 22 декабря в Одессе спецназ полиции задержал бандита, который взял заложников и забаррикадировался в автосалоне.