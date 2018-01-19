«Формирование жесткой пропрезидентской вертикали», – адвокат о политических целях в «деле Титова»

Сергей Войченко Адвокат Сергей Войченко предполагает наличие политических целей в уголовном производстве относительно его подзащитного Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции адвокатов в этом уголовном производстве, которая состоялась в Киеве 18 января.

В начале мероприятия адвокат акцентировал внимание, что при назначении прокурора области Тараса Дунаса Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что дал своему подчиненному задачу решить проблему с Титовым.

– Статьи, которые инкриминируются нашим клиентам подследственные органам полиции. Они не подследственные прокуратуре по Уголовно-процессуальному кодексу. То есть это уголовное производство по УПК должна расследовать полиции. Это мы снова к тому, забегая вперед, кому это выгодно. Мы понимаем, что прокуратура у нас более пропрезидентская и это ни для кого не тайна. Понятно, что это говорим об углублении влияния президента на определенный регион и формирования такой жесткой пропрезидентской вертикали, – сказал Войченко.

В конце пресс-конференции адвокат также сказал о возможной взаимосвязи уголовного производства с предстоящими выборами.

– Не стоит говорить о том, что всех задержанных почему-то привязали к партии «Оппозиционный блок». Какое отношение наш клиент с ними связан? Прокуратура видимо провела 131 обыск, чтобы найти у Титова или кого-то партийный билет, но не нашла. Мы видим, что смена руководства области произошла как раз, на мое мнение, с лицами, которые более привержены к президентской вертикале власти. Поэтому все эти вопросы больше напоминают, знаете, убрать людей, которые имели отношение, или голосовали, или имели какие-то политические предпочтения. Каждый раз, когда задерживают, вспоминают партию, и каждый раз как задерживают, что вот кто… Мы понимаем, что скоро выборы и возможно именно с этой целью наших клиентов и изолировали, – рассказал Сергей Войченко.

Кроме того, адвокат утверждает, что прокуратура не имеет никаких доказательств инкриминируемых подозреваемым преступлений и пытается скрывать отсутствие профессионализма от общественности. При этом вся позиция обвинения строится на «городских слухах».

– Если у них (органов прокуратуры, – ПН) все так хорошо, то почему они настаивают на закрытых уголовных заседаниях? – отметил Войченко.

Также он рассказал, что в ходе 131 обыска в конце августа 2017 года, для которого привлекли огромное количество сотрудников, было найдено только зарегистрированное оружие и личные деньги. Примерные результаты дали недавние обыски в Одессе. При этом он рассказал, что среди изъятого также есть прицелы, амуниция волонтеров для нужд АТО.

– Мы же помним: «В Николаеве прошли обыски». А что нашли? Дулю с маком нашли. Вы хоть видели селфи одного из прокуроров на фоне найденного. Нет. Вы же знаете, что у нас и руководители прокуратуры любят на фейсбуке выложить: «Вот мы нашли». 131 обыск, задействовано большое количество сотрудников, – сказал Войченко.

Также он считает, что в органах прокуратуры подменивают понятия и создают лишь имитацию работы.

– Нам по делу статистику наводят: «По делу допрошено 120 человек». Они нам не говорят, что эти 120 ничего не рассказали. Нас берут не качеством, а количеством: «По делу назначены 40 или 50 экспертиз». То, что эти экспертизы пшиком, то это второй вопрос. Назначили же, сидят прокуроры, получают зарплату и 50 постановлений о назначении экспертиз, не спят ночами и проводят, – сказал он.

Отдельно адвокат Войченко рассказал о потерпевших. К примеру, он рассказал, что потерпевший в эпизоде 2013 года в своих показаниях указал, что не знает Михаила Титова.

– Кстати, о событиях 2013 года. Мы взяли ответ с государственной границы – на момент инкриминируемых событий Титов находился за границей. Его даже в стране не было, а ему вменили. Прокуратура также брала ответ с Госпогранслужбы, но «случайно» этот период забыли взять.

Еще один потерпевший в эпизоде 2016 года также дал показания адвокатам, в которых указал, что на него и его предприятие Титов никак не влиял. Также Адвокат удивлен как его подзащитный стал еще виноват в том, что один предприниматель не мог поделить свое имущество со своим партнером.

– Рассказывают «рейдерство». Два учредителя между собой дерутся. Есть определенный законом порядок: если два учредителя между собой дерутся, то они идут в хозяйственный суд и в суде решают свои претензии. В этом случае у меня создается впечатение, что прокуратура решила собой подменить хозяйственный суд и в пользу одному помочь в убыток другому, – сказал Войченко.

– Следующий потенциальный потерпевший. Их там протоколами влаживают, но еще не признали потерпевшими. Один взял кредит. Не возвращал, пришел банк забирать помещение. Виноват наш клиент. Он в чем виновен, что этот так называемый «потерпевший» кредит брал?

Кроме того, он рассказал, что в ходе последнего продления ареста Михаилу Титову прокуратура в качестве доказательств приобщила около 20 фотографий и показания своих коллег.

– Прокурорские начали допрашивать прокурорских. При этом тоже уникально. Очень важную информацию несут эти протоколы допроса. «А как вы знали Титова?» - «Я знал Титова, потому что мы познакомились на выставке собак». Это очень серьезная информация. Я же говорю, что щенков следующих будем допрашивать, – отметил адвокат.

При таких доказательствах защитник Сергей Войченко считает, что прокуратура затягивает передачу дела в суд для рассмотрения по существу в открытых заседаниях. При этом он отметил, что сторона защиты и подозреваемые неоднократно просили об этом, но получали отказ

– Еще в сентябре нам говорили, что уголовное производство будет в суде, и мы будем в открытом суде видеть, что происходит. И вот сейчас мы видим, что производство до этого времени не в суде, не понятно, когда оно там будет, никто и не спешит его направлять, – сказал адвокат

Адвокат Сергей Войченко подытожил пресс-конференцию словами, что сторона защиты собрала значительную базу доказательств своей позиции и уверен в провале обвинения.

Напомним, 29 августа сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения. Михаила Титова поместили под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

После чего Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.