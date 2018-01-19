Подозреваемый в растрате генерал Алимпиев вышел из СИЗО под залог

Руководитель Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУПС) Вооруженных Сил Украины Андрей Алимпиев вышел из СИЗО под залог.

«За него был внесен залог, и теперь он на свободе», – сообщили «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информацию юридической компании, которая осуществляет защиту Алимпиева.

Напомним, что ранее в Николаеве, Харькове и Киеве провели автопробеги в поддержку Алимпиева.

Как сообщалось, что глава ХНУВС и руководитель Харьковского гарнизона Андрей Алимпиев был задержан военной прокуратурой. Силовики объявили ему о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), после чего суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1,5 миллиона гривен. Позднее суд отказал в рассмотрении ходатайств прокуратуры об отстранении Алимпиева от должностей. Сам генерал отказался вносить залог и по-прежнему находится за решеткой.

Напомним, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.