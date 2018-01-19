В результате стрельбы в Одессе погибли два человека

В результате стрельбы в Одессе, которая произошла сегодня в центре города, погибли два человека.

Об этом в сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

«Ведется спецоперация, в рамках которой ведутся действия. Мы сейчас имеем четырех раненых, из которых трое стражей порядка, имеем два трупа», - рассказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сегодня около 15:30 правоохранители выехали на вызов, где по предварительным данным по адресу ул. Новосельского находилось лицо, находящееся в розыске.

«Прибывшие на место плицейськи выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Правоохранители пытались задержать преступника, но тот начал отстреливаться пистолетом-пулеметом калибром 9 мм. Преступника ликвидировали на месте полицейские, приехавшие на подкрепление», - сообщают в МВД.

По информации МВД, в настоящее время все пострадавшие в результате стрельбы в Одессе находятся в больнице.

«Боевая операция в Одессе продолжается. Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, и уже нашли четыре гранаты. Продолжается отработка катакомб в поисках возможных сообщников», - сообщают в ведомстве.

Прокурор области Олег Жученко прокомментировал перестрелку в центре Одессы. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Жученко заявил, что нападавший был один, Валентин Дорошенко, а не двое, как сообщалось ранее.

Также не подтвердилась информация про автомат УЗИ. Преступник стрелял из самодельного оружия. Позже в его доме обнаружили хранилище огнестрельного вооружения. Сам Дорошенко находился в розыске за хулиганство. На месте работает группа следователей и криминалистов.

Напомним, устроивший стрельбу в Одессе оказался активистом «партии Сталина».