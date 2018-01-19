Душ раз в году, цепи и недоедание: Державшая в заточении 13 детей американская семейная пара не признает вину

Власти США рассказали о пытках, которыми супружеская пара из Калифорнии истязала своих 13 детей.

Об этом сообщает «BBC»

По словам прокурора округа Риверсайд Майка Хестрина, Дэвид и Луиза Турпины сначала просто связывали своих детей веревками, а позже - приковывали к кровати цепями с навесными замками.

При этом так называемые "наказания" могли длиться неделями или даже месяцами, и со временем становились все более жестокими, вплоть до того, что детей не отпускали даже в туалет.

Среди обвинений, выдвинутых против родителей, в частности:

- Дети привыкли к постоянным избиениям и истязаниям, включая удушение - Им было разрешено принять душ лишь один раз в год - Дети бодрствовали по ночам до четырех или пяти утра, а потом спали днем - Им не разрешалось играть с игрушками, хотя множество игрушек были найдены в доме не распакованными - Детей наказывали за то, что они мыли руки выше кистей, таким образом "играя с водой" - Родители разрешали детям есть один раз в день. При этом иногда они покупали еду - например, тыквенный пирог - и клали его на видное место, где дети могли его видеть, но не могли съесть - Они никогда не были у дантиста и не посещали врачей за последние четыре года - Дети не владеют основными навыками, необходимыми в жизни, и даже не знали, кто такие полицейские

В то же время сами Дэвид и Луиза Турпины свою вину отрицают. Если их признают виновными, пару ждет наказание от 94 лет лишения свободы до пожизненного заключения.