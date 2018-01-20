В Харькове арестовали сутенера, который организовывал для турков «секс-туры выходного дня»

Кадр из фильма Сутенер В Харькове задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается в сутенерстве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Злоумышленник создал сайт, ориентированный на граждан Турции. На сайте он размещал предложения «секс-туров выходного дня». Он приглашал иностранцев в качестве туристов в Харьков, чтобы отдохнуть в компании местных женщин.

«Подозреваемый в развлекательных заведениях Харькова знакомился с молодыми женщинами, которые находились в трудном материальном положении. Он предлагал им за деньги заниматься проституцией и оказывать сексуальные услуги туристам. В международном аэропорту «Харьков» он встречал иностранцев, размещал их в харьковских гостиницах и обеспечивал «развлекательной программой», в которую входили интимные услуги за деньги. Злоумышленник самостоятельно общался с клиентами, устанавливал стоимость и виды сексуальных услуг. Он получал деньги от потенциальных клиентов, доставлял женщин в номера гостиниц и выплачивал им деньги», - сообщили в полиции.

Во время обыска у подозреваемого изъяли рекламную продукцию по организации «секс-туров». Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 225 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали сутенера, который отправлял украинок в сексуальное рабство в РФ.