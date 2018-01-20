Побили ногами из-за нестандартной внешности, - в центре Киева неизвестные напали на британского туриста

В Киеве 19 января трое неизвестных напали на британского туриста – парня избили из-за его внешности.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала киевлянка Мария Макуха.

«Среди белого дня с гражданином Великобритании произошла такая история. По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком. Он вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный. Выяснилось, что его избили трое неизвестных. Начали цепляться у светофора на Михайловский – там уже поджидали. Швырнули снежком, пнули чемодан... Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами. Потерял сознание ненадолго, не успел рассмотреть нападавших. Ничего не украли, били просто для развлечения, за нестандартную внешность», - рассказывает Макуха.

Британца зовут Лиам, он приехал сам на два дня посмотреть Киев. Мария отправила его в аэропорт, откуда он должен был вернуться домой.

«Ни в «скорой», ни в полиции на английском практически не говорят. Итак, пришлось это беспомощное дитя (как только его родители в такие дикие края самого отпустили) в больницу отправить на «скорой», а затем – писать заявление в полицию. Заявление приняли не очень охотно, но все-таки все оформили, справки с рентгена предоставили. Отправила его на такси в Жуляны», - рассказывает киевлянка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье трое патрульных избили и пытали водителя.