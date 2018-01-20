Неизвестный взорвал самодельную бомбу на базе отдыха в Затоке

В Одесской области неизвестный взорвал самодельную бомбу на базе отдыха в поселке Затока.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

В результате взрыва повреждена стена здания, никто не пострадал.

«При осмотре входа на базу установлено, что эпицентр взрыва находился в помещении, за входными металлическими воротами. Обнаружена воронка, возле нее находилась канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями. При осмотре прилегающей к базе отдыха территории обнаружили топор, проволоку, спортивную туристическую сумку и кабель», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены.