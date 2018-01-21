Бывшего николаевского военного приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство на Донетчине

В Мариуполе суд 30 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества двух мужчин возрастом 49 и 50 лет, которые признаны виновными в разбое и убийстве женщины и ее сына.

Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Трагическое событие произошло в декабре 2015 года в Марьинке Донецкой области. Злоумышленники пришли в дом, где проживали 52-летний мужчина и его 80-летняя мать. Преступники нанесли потерпевшим большое количество ударов по различным частям тела руками, ногами и тупым предметом. От полученных травм мать и сын погибли на месте. После этого, убийцы завладели имуществом своих жертв, а именно 10 тысячами гривен, 10 тысячами долларов США, а также золотыми украшениями на сумму более 23 тысяч гривен. Также удовлетворили гражданский иск к обвиняемым на общую сумму более 2,2 миллиона гривен.

Одним из осужденных является одессит – его задержали 11 декабря 2015 года в Обсерваторном переулке Одессы. Когда к нему пришли полицейские, он оказал сопротивление и угрожал взорвать пять боевых гранат.

Вторым осужденным оказался житель Николаевской области (этого убийцу задержали у него дома). Ранее сообщалось, что осужденный одессит служил в 28-й механизированной бригаде в зоне АТО. Судя по сообщению «Думской», его сообщник из Николаевской области был его сослуживцем. Убитыми были школьная учительница Тамара Моргачева и ее сын, фермер Сергей.

«Первоначально задержанные утверждали, что их и близко не было в Марьинке в тот страшный вечер, поскольку они демобилизовались еще в сентябре и с тех пор в прифронтовую полосу не возвращались. Однако обоих мужчин зафиксировали видеокамеры марьинского магазина и опознала продавщица. Когда им предъявили эти улики, они поведали другую версию: да, мол, приезжали 4 декабря в Донецкую область, но не убивать и грабить, а помочь возлюбленной Петра (осужденный одессит – ПН), у которой были проблемы с бывшим мужем – тем самым фермером Сергеем Моргачевым», - отмечает издание.

Коллегия посчитала показания обвиняемых ложными, а доказательства их вины, наоборот, убедительными.