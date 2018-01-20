Одесский убийца застрелил своего сообщника, потому что тот пытался помочь раненным оперативникам, - спикер полиции

Константин Пиковский Одесский стрелок убил своего сообщника Константина Пиковского, потому что тот пытался помешать ему и хотел помочь раненным полицейским.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу Валентин Дорошенко оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. После этого в больнице умер 27-летний участковый офицер полиции, старший лейтенант Сергей Пригарин, которого ранили во время перестрелки. Он был уроженцем Вознесенска.

«По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, Пиковский пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение. Возможно, именно за это убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор, в самое сердце. Как говорят люди, возможно, он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни».