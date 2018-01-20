На Черниговщине СБУ «накрыла» колл-центр российского банка, на сервере которого были личные данные украинцев

На Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нелегального колл-центра одного из российских банков.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Так, правоохранители выяснили, что центр был организован московской коммерческой структурой для оптимизации своих расходов. Операторы колл-центра обслуживали клиентов из РФ и временно оккупированной территории Крыма через Интернет и сервисы IP-телефонии.

В то же время руководили «филиалом» из главного офиса банка в Москве. Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, которое находилось в России, накапливались личные данные украинских граждан.

«Ведь кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, обязаны сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса почтовых электронных ящиков, аккаунты в социальных сетях и тому подобное. Во время санкционированных обысков в помещениях заведения правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность функционирования колл-центра», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности российской компании и ее «ячейки» к финансированию незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала дезертира, который собирался бежать в армию РФ.