Теракт в Афганистане: погибло 18 человек, из них девять украинцев

В Афганистане силы безопасности заявили о восстановлении контроля над отелем «Intercontinental» в Кабуле, захваченным вооруженными нападающими. По меньшей мере 18 человек погибли, из них девять украинцев.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как заявил 21 января представитель министерства внутренних дел страны, все трое нападавших были убиты. Более 150 человек спасены, из них 41 иностранец. Отметим, что ранее в министерстве заявляли, что нападавших четверо, но позже уточнили, что их было только трое.

Указано, что нападавшие ворвались в отель «Intercontinental» в субботу вечером. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. Специальное подразделение несколько часов проводило операцию по освобождению отеля.

По словам представителя министерства, среди убитых - один иностранец, а среди спасенных гостей отеля - 41 иностранец. Другой представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил, что расследование нападения, которое уже началось, должно выяснить, как нападавшие смогли преодолеть границу из охраны, которую две недели назад было поручено частной фирме.

«Очевидно, они воспользовались задней дверью кухни, чтобы войти», - заявил он.

Издание отмечает, что пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение на отель, но в 2011 году на Intercontinental нападали боевики «Талибана».

Появилась информация, что в результате нападения на фешенебельный отель Intercontinental в Кабуле погиб один украинец.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - написал представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает РБК.

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По новым данным, в результате вооруженного захвата погибли по меньшей мере 18 человек, среди них девять украинцев.

«В результате вооруженного нападения на фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек, включая 14 иностранцев», - заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Также, по его словам, 11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании Kam Air. Дани также добавил, что еще 10 человек были ранены, включая шесть офицеров сил безопасности и четыре гражданских лица.

Как передает «Обозреватель» в теракте в столице Афганистана погибло девять украинцев. Помимо украинцев также в результате атаки боевиков погибло по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана. Тела еще двух иностранцев пока что не определены. Также в результате трагедии скончались четверо граждан Афганистана. Отмечается, что в результате боев с террористами было спасено порядка 160 человек.

Напомним, что ранее в результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад погибли по меньшей мере 15 человек.