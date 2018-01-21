В Грузии ждут решения Киева об экстрадиции Саакашвили: «Мы отправили все возможные доказательства»

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили материалы и ожидают окончательный ответ Киева.

Об этом в эфире грузинской телекомпании «Имеди» сказала прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили, передает «Интерфакс-Украина».

- У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции, - подчеркнула Сонгулашвили. - Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения.

Как известно, в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщалось, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства третьего президента Грузии.