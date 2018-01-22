В Днепре нашли тело замученного парня, которого убили за кражу

В Днепре, в пятницу 19 января, нашли труп 24-летнего мужчины, которого замучили до смерти. По предварительной информации, перед смертью его пытали в подвале знакомые девушки парня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На теле погибшего мужчины заметили следы сильных побоев. На месте происшествия работают судмедэксперты и полицейские. Жена убитого рассказала, что знакомые похитили парня.

«Вчера мне позвонил знакомый и сообщил, что он с товарищами украл моего мужа и его держат в подвале и бьют. Они это сделали из-за того, что ранее он украл у них телевизор, а вчера «обчистил» кого-то в центре города», - рассказала сожительница умершего.

Позже ей снова позвонили и сказали, чтобы она приехала забрать парня. Когда девушка прибыла на место, она села в автомобиль, где был ее муж. В машине было темно, поэтому она решила, что парень просто спит.

«Когда подъехали к дому, его тело выбросили из автомобиля. Я подошла к нему и увидела, что он мертв. Вызвала скорую, полицию… Еще в обед он был жив - я говорила с ним по телефону», - рассказала девушка.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Троицкое Новоодесского района Николаевщины, возле моста на трассе Р-06 «Ульяновка – Николаев» утром 3 декабря нашли жестоко избитого 22-летнего парня, который умер по пути в больницу.