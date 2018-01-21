Министр финансов Данилюк еще раз попросил Кабмин уволить Насирова с должности главы ГФС: «Нарушил закон»

Министр финансов Украины Александр Данилюк 19 января подал в Кабинет министров еще одно представление на увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы, сообщает DT.UA.
- Я обратился по этому поводу в Кабмин еще в апреле прошлого года. Пытался несколько раз решение этого вопроса ускорить, но только этим вопросом я не могу заниматься, слишком много других задач. На совещании перед Кабмином в среду, 19 января, было решено, что нужно еще раз подать формальное обращение. Что и было сделано в тот же день, - сказал он.
Он отметил, что эта «подвисшая» ситуация дискредитировала власть.
- Насиров нарушил закон (речь идет о двойном гражданстве Насирова). И если мы как правительство не реагируем на нарушения закона чиновником, как мы можем требовать законопослушности от граждан? - заявил Данилюк.
Напомним, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».