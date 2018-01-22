Депутат Николаевского горсовета Копейка вновь не явился на избрание меры пресечения – суд взялся за его сына и директора подрядной фирмы

Игорь Копейка (по центру) В понедельник, 22 января, депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка снова не появился на судебное заседание в Заводском районном суде Николаева.

Об этом из суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 17 и 18 января суд не смог избрать Игорю Копейке, его сыну Николаю и директору фирмы «ПИК «МГБ» Вадиму Фолтину меру пресечения - на второй день было принято решение о их госпитализации.

Хронология событий:

15:48 Адвокат Владимир Тимошин просил суд перенести заседание относительно Николая Копейки из-за неявки второго защитника в связи с неотложными следственными действиями. Сотрудники прокуратуры возразили против заявленного адвокатом ходатайства. Также, по словам представителя прокуратуры Юлии Белоцкой, Николай Копейка, как и другие фигуранты данного уголовного производства принимают меры для избежания уголовной ответственности и для скрытия от органов досудебного расследования.

- Про это, в частности, свидетельствует тот факт, что подозреваемый Копейка Николай Игоревич еще 18-го, во время рассмотрения ходатайства ему стало плохо, в связи с чем была вызвана карета скорой медицинской помощи. Ему поставили диагноз панкреатит и врач нам в качестве свидетеля давал показания в ходе судебного заседания. Уже на следующий день об этом диагнозе не идет речи и есть информация о том, что он ложится на стационар в психиатрическую больницу. Эти действия показывают, что подозреваемый пытается любым способом избежать избрания относительно него меры пресечения, решения этого вопроса и в дальнейшем иметь возможность скрываться от органов досудебного расследования, - заявила Белоцкая.

В итоге судья поддержала адвоката и огласила перерыв в заседании до 24 января 09:30.

15:23 Суд дал Фолтину и его адвокату время на ознакомление с материалами ходатайства об избрании меры пресечения и они покинули помещение.

В то же время суд принялся рассматривать ходатайство относительно Николая Копейки.

15:07 Прокуратура попросила суд проводить заседание в закрытом режиме из-за разглашения анкетных данных и материалов досудебного расследования. Адвокат и подозреваемый Фолтин поддержали позицию гособвинения.

15:05 Вместо Тимошина и Головко интересы Фолтина начал представлять адвокат Сабанов.

15:00 Также на суд появился подозреваемый Вадим Фолтин. В начале заседания он заявил о смене адвокатов Тимошина и Головко.

14:54 Суд принял решение проводить закрытое заседание относительно Николая Копейки.

14:40 На судебное заседание появился сын депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки Николай.

13:29 В суд прибыли адвокаты Владимир Тимошин и Вадим Молотков. Сторону гособвинения представляют прокуроры Ольга Билоцкая и Валерий Точегов. Судья Зинаида Сухаревич начала заседание в закрытом режиме из-за разглашения личной информации подозреваемого Игоря Копейки.

Через время зал покинул адвокат Владимир Тимошин, который отказался комментировать ситуацию журналистам.