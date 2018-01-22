На Николаевщине суд выпустил из СИЗО владельца плантаций конопли, предлагавшего взятку полиции за «крышу»

Фото в момент задержания обвиняемого На Николаевщине суд выпустил из СИЗО под домашний арест подозреваемого в предложении взятки руководству отдела полиции за беспрепятственное выращивание конопли.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 21 июля в Доманевском районе полиция задержала мужчину, который предлагал заместителю начальника местного отдела полиции часть выручки от продажи выращенной конопли за то, чтобы полиция не препятствовала его «бизнесу». За «крышу» подозреваемый обещал полицейскому 150 тысяч гривен ежемесячно. Во время обысков по этому делу у наркодельца нашли марихуаны на четыре миллиона гривен.

Обвиняемый просил изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за того, что он имеет несовершеннолетнего ребенка и мать с инвалидностью, которые нуждаются в его помощи.

В свою очередь прокурор в судебном заседании выступила против удовлетворения ходатайства и считала, что не изменился риск возможных попыток обвиняемого скрываться от следствия и суда.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что риски обвиняемого скрываться от суда продолжают существовать, так как он обвиняется в совершении тяжких преступлений, один из которых является коррупционным.

На при этом судья, сославшись на состояние матери, малолетнего ребенка и позитивные характеристики обвиняемого, все же приняла решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, на Николаевщине нашли плантацию с 2900 кустами конопли.