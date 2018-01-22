В Николаеве полиция задержала ОПГ, которая занималась торговлей «закладками» и добычей криптовалюты

Николаевские правоохранители задержали четырех местных жителей, организовавших наркоторговлю через социальные сети с помощью «закладок» и занимавшихся добычей криптовалюты. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции.

В результате тщательно спланированной широкомасштабной спецоперации впервые в Украине разоблачена деятельность группы наркодельцов такого масштаба, которые распространяли наркотики бесконтактным сбытом не только на территории Николаева, но и в других регионах страны.

«Спецоперация проходила 21 января около 7 часов утра в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участие в спецоперации принимали сразу несколько подразделений ГУНП в Николаевской области: управление противодействия наркопреступности, департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, личный состав Заводского отдела полиции с привлечением группы следователей СУ ГУНП и экспертов-криминалистов, приданные силы из управления уголовного розыска и отдела по борьбе с киберпреступностью, а также спецназовцы управление Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) и роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области, под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры.

Получив постановление суда, правоохранители провели одновременно более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела - в Николаеве и в Киеве.

Установлено, что указанные граждане организовали преступную группировку для незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ путем «закладок». Сбыт осуществлялся с помощью соцсети, где указывались цены и вид наркотиков, а также места их тайников. Деньги за товар дельцы получали от клиентов через электронные кошельки.

«В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили доказательства преступной деятельности: банковские карточки для ведения расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты операторов мобильной связи, черновые записи преступной деятельности, разнообразное огнестрельное и травматическое оружие и боеприпасы, боевую гранату РГД-5 и охотничье ружье, компьютерную технику для майнинга криптовалюты на сумму более 5 миллионов гривен, которая приобретена за деньги, полученные преступным путем. Также у членов группировки изъяли более 400 тысяч гривен, 25 тысяч долларов США, 8 тысяч евро, а также наркотики, которые по ценам «черного рынка» стоят около 100 тысяч гривен. Наложен арест на семь элитных автомобилей», - сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас в указанном уголовном производстве продолжаются следственные действия. Все изъятое направили на проведение экспертиз. Четырех жителей Николаева возрастом 24 и 25 лет задержали, уже подготовлены ходатайства об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно действующему законодательству, распространителям наркотиков грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Полиция устанавливает, кто еще причастен к распространению наркотиков.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что в Николаеве и Киеве одновременно провели 34 обыска. Также изъяли наркотики, подготовленные для сбыта на территории Николаева – более 250 расфасованных ZIP-пакетов. Установлено, что значительное количество доходов от преступной деятельности члены группировки хранили в биткойнах.

В операции по разоблачению и задержанию подозреваемых принимали участие сотрудники уголовного розыска, управления киберпреступности, следователи Главного управления Национальной полиции в области с привлечением спецподразделения «КОРД». Процессуальное руководство проводил Заводский отдел Николаевской местной прокуратуры №1.

Напомним, в Николаеве патрульные задержали двух жителей Тернополя, которые делали «закладки» с наркотиками.