В Николаеве не работает 35 лифтов, 19 из них разграблены, - департамент ЖКХ

В Николаеве по состоянию на 19 января по техническим причинам выведены из строя 35 лифтов, 19 из которых ограблены – похищены электрические кабели или разбиты кабины лифтов.

Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

«Вопрос финансирования работ по ремонту указанных лифтов будет решаться в соответствии с поступлениями целевых расходов», - сообщили в мэрии.

Также сообщили, что почти еженедельно приходят сообщения о кражах оборудования, которые выводят из строя по 10-15 лифтов.

«Стоимость такого ремонта незначительная 5-8 тысяч, но выполнить его за счет технического обслуживания предприятиям средств не хватает. Заявления жилищно-эксплуатационных предприятий и ОСМД о кражах редко становятся предметом расследования полиции, ведь в каждом отдельном случае сумма ущерба считается незначительной. Если и задерживают таких «металлистов», то взыскать с них средства на восстановление разбитых лифтов почти не удается», - пояснили в департаменте.

Сообщается, что всего в течение 2017 года в лифтовом хозяйстве города выполнили:

- экспертное обследование 204 лифтов, которые отработали установленный срок службы на сумму 696,82 тысячи гривен; - капитальный ремонт 23 лифтов на сумму 5 миллионов 890 тысячи гривен; - послеэкспертный капитальный ремонт 46 лифтов на сумму 4 миллиона 475 тысяч 255 гривен; - текущий ремонт 132 лифтов на сумму 944 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные срезали кабель в пяти лифтах.