В Киеве задержали мужчину, который вез в Иран секретные данные о фрегате «Гетман Сагайдачный»

Правоохранители задержали и объявили подозрение сотруднику исследовательского института, который пытался вывезти в Иран данные о гидроакустике фрегата «Гетман Сагайдачный».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта «Гетман Сагайдачный», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, следствие установило, что старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов пытался незаконно вывезти из страны на флешке информацию о принципе построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта «Гетман Сагайдачный», которая является информацией военного характера.

Его задержали в зоне таможенного контроля киевского аэропорта «Борисполь» на основании постановления суда.

55-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, что в декабре 2016 года военная прокуратура начала уголовное производство по факту растраты государственным предприятием «Судостроительный завод имени 61 коммунара» 1,3 миллиона гривен государственных средств. Схемы николаевского завода касались выполнения договоров по ремонту и техническому обслуживанию фрегата «Гетьман Сагайдачный», ракетного катера «Прилуки» и десантного катера «Сватово».

Отметим, что в составе ВМС Украины всего один ракетный катер - это «Прилуки» и он ремонтировался на 61-м заводе. Это доказывает, что речь в сообщении военной прокуратуры идет о взыскании более 1 миллиона гривен именно с завода имени 61 коммунара.