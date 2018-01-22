Одесский депутат, который пытался подкупить детектива НАБУ, пришел на допрос в ГПУ – его отпустили

Депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, который подозревается в попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов, отпустили после допроса в Генеральной прокуратуре, вручив ходатайство об избрании меры пресечения в идее ареста.

Об этом сообщает INSIDER, ссылаясь на источники.

12 января в ГПУ рассказали, что совместно с Национальным антикоррупционным бюро выдвинули подозрение Бабенко в предложении взятки агенту НАБУ. В день неудачной попытки задержания НАБУ и ГПУ подозреваемого стало известно, что «посредником» в операции выступал «тайный агент НАБУ» Евгений Шевченко, однако это не предавалось огласке преждевременно, чтобы не сорвать операцию.

По информации источников, «агент» Шевченко провоцировал Бабенко на взятку и сам же выступил заявителем в ГПУ относительно коррупции в действиях депутата. Но доказательств против Бабенко получено не было.

Позже агент сам рассекретил себя в СМИ, поставив под угрозу доведение до конца четырех дел, в том числе и против братьев Дубневичей.

В интервью «Цензор» Шевченко рассказал и о деле Бабенко.

- Схема по заводу «Краян» проста: сначала Дубовой поставил Бабенко директором завода, загнали госпредприятие в фиктивные долги и успешно выкупили за 10 млн гривен. Еще 10 млн грн потратили на косметический ремонт. После этого договорились с Трухановым и Галантерником и продали назад городу уже за 185 млн гривен. Но НАБУ вовремя арестовало эти средства, после чего Бабенко стал искать выход на детективов. В итоге предложил $500 тыс. за то, чтобы дело в отношении этой аферы было закрыто. Все это зафиксировано: на суде журналисты и общественность смогут увидеть настоящие лица этих «бизнесменов», а также услышат фамилии известных на всю страну высокопоставленных политиков, которые активно пытались повлиять на ход следствия, — заявил он.

Напомним, 12 января Генеральная прокуратура Украины и НАБУ сообщили депутату и его сообщнику о подозрении в попытке дать взятку 500 тысяч долларов за снятие ареста со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, которая имеет отношение к депутату. Сам инцидент случился в декабре.

В ГПУ уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено, и не исключили, что объявят их в государственный и международный розыск. Уголовное производство открыто по части 3 статьи 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).