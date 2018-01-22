Николаевский спецназ использовал автовышку, чтобы штурмовать квартиру наркоторговца

В Николаеве бойцам роты полиции особого назначения пришлось прибегнуть к ухищрениям, чтобы задержать подозреваемых в наркоторговле.

Видео спецоперации опубликовал отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала ОПГ, которая занималась торговлей «закладками» и добычей криптовалюты. Обыски одновременно проводились в Николаеве и Киеве, задержаны четверо николаевцев, подозреваемые в причастности к ОПГ.

Для спецоперации выбрали утро воскресенья, 21 января. В одном случае спецназовцы использовали автовышку, чтобы попасть в окно квартиры на третьем этаже. Вторая группа полиции зашла через подъезд. Подозреваемого в наркоторговле подняли с постели и задержали. Во время обысков у него нашли пистолет и, судя по всему, карабин «Сайга» с глушителем.

В другом случае спецназу пришлось использовать приставную лестницу, чтобы попасть в квартиру второго подозреваемого. Во время обысков у него нашли пакетики с наркотиками.

Еще у одного подозреваемого во время обысков обнаружили пистолет и пакетики с наркотиками.