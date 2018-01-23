Организатора финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве объявили в розыск – по нему ведут два дела

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Основателя финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве объявили в розыск в связи с тем, что он скрывается от органов досудебного расследования.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» за подписью заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области – начальника Следственного управления Ивана Выговского.

Согласно данным из перечня скрывающихся от органов власти лиц, которые опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Украины, речь идет о Евгении Милюхине. Там же указана и дата его исчезновения – 15 мая 2017 года. При том, что первое сообщение об обвале «пирамиды» датируется концом декабря 2016-го

В ответе полиции отмечается, что ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Остальные организаторы «пирамиды» следствием не установлены. 

Также указывается, что на данный момент Следственное управление ГУНП в Николаевской области совершает досудебное расследование в рамках двух уголовных производств – по факту мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО «VikSsi» и должностных лиц производственного кооператива «Сапефек». Основателями обоих предприятий являются одни и те же лица.

«Установлено, что с 7 мая 2015 года основатели ООО «VikSsi» были основателями ПК «Сапефек». Деятельность ПК Сапефек включала в себя привлечение в кооператив членов, с которыми подписывался типовой договор ассоциированного членства, согласно которому последними осуществлялись так называемые паевые инвестиционные вложения в ПК «Сапефек» с целью ежемесячного получения доходов в размере от 12,5% до 15% от суммы вклада. При этом основатели уверяли вкладчиков, что их вклады используются для дальнейшего их вложения в разные по специфике и видам деятельности Интернет-ресурсы, в том числе для покупки и продажи криптовалюты, так называемых «биткоинов», стоимость которых в интернет-пространстве якобы постоянно увеличивается», - сообщили в полиции.

Отмечается также, что в период с февраля по ноябрь 2016 года «предприниматели», «ежемесячно выплачивали обещанные проценты по взносам, чем еще больше вводили в заблуждение вкладчиков, побуждая их делать новые взносы».

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве финансовая пирамида «VikSsi» обвалилась в конце ноября - начале декабря 2016 года. Общая суть пирамиды заключалась в следующем: пользователи делали вступительный взнос от 12 долларов до нескольких тысяч долларов. После взноса, каждый день пользователи выполняли ряд задач: просматривали рекламные видеоролики, оставляли комментарии, прочее. За это, каждый месяц 26 числа они получали деньги.

Примечательно, что среди жертв обвала николаевской финансовой пирамиды «VikSsi» оказались даже бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Катерина Вовченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность