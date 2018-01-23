Организатора финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве объявили в розыск – по нему ведут два дела

Основателя финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве объявили в розыск в связи с тем, что он скрывается от органов досудебного расследования.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» за подписью заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области – начальника Следственного управления Ивана Выговского.

Согласно данным из перечня скрывающихся от органов власти лиц, которые опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Украины, речь идет о Евгении Милюхине. Там же указана и дата его исчезновения – 15 мая 2017 года. При том, что первое сообщение об обвале «пирамиды» датируется концом декабря 2016-го.

В ответе полиции отмечается, что ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Остальные организаторы «пирамиды» следствием не установлены.

Также указывается, что на данный момент Следственное управление ГУНП в Николаевской области совершает досудебное расследование в рамках двух уголовных производств – по факту мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО «VikSsi» и должностных лиц производственного кооператива «Сапефек». Основателями обоих предприятий являются одни и те же лица.

«Установлено, что с 7 мая 2015 года основатели ООО «VikSsi» были основателями ПК «Сапефек». Деятельность ПК Сапефек включала в себя привлечение в кооператив членов, с которыми подписывался типовой договор ассоциированного членства, согласно которому последними осуществлялись так называемые паевые инвестиционные вложения в ПК «Сапефек» с целью ежемесячного получения доходов в размере от 12,5% до 15% от суммы вклада. При этом основатели уверяли вкладчиков, что их вклады используются для дальнейшего их вложения в разные по специфике и видам деятельности Интернет-ресурсы, в том числе для покупки и продажи криптовалюты, так называемых «биткоинов», стоимость которых в интернет-пространстве якобы постоянно увеличивается», - сообщили в полиции.

Отмечается также, что в период с февраля по ноябрь 2016 года «предприниматели», «ежемесячно выплачивали обещанные проценты по взносам, чем еще больше вводили в заблуждение вкладчиков, побуждая их делать новые взносы».

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве финансовая пирамида «VikSsi» обвалилась в конце ноября - начале декабря 2016 года. Общая суть пирамиды заключалась в следующем: пользователи делали вступительный взнос от 12 долларов до нескольких тысяч долларов. После взноса, каждый день пользователи выполняли ряд задач: просматривали рекламные видеоролики, оставляли комментарии, прочее. За это, каждый месяц 26 числа они получали деньги.

Примечательно, что среди жертв обвала николаевской финансовой пирамиды «VikSsi» оказались даже бывшие сотрудники правоохранительных органов.