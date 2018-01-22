В Николаеве суд вернул ₴1,6 миллионов залога киевлянину, предлагавшего взятку полиции за «крышевание» игорного бизнеса

В Николаеве суд облегчил меру пресечения подозреваемому в предложении взятки полицейскому за покрывание игорного бизнеса в городе, а также вернул залог в 1,6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Как известно, киевлянин был задержан 29 марта при передаче денег начальнику Управления защиты экономики Нацполиции в ресторане «Роппонги», куда он приехал на автомобиле «Range Rover». По данным прокуратуры, он является региональным менеджером фирмы, которая работает по франшизе государственной лотереи.

Позже Центральный райсуд избрал подозреваемому в меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода из СИЗО при уплате залога в 1,6 миллионов гривен.

«Ходатайство защитника в части изменения меры пресечения, примененного к обвиняемому по личному обязательства и возврат залога – удовлетворить», – говорится в определении, вынесенном судьей Оксаной Мамаевой.

Также в связи с применением меры пресечения в виде личного обязательства на период судебного разбирательства на обвиняемого суд возложил ряд обязанностей. Он должен являться по первому требованию суда; сообщать суд об изменении проживания; не оставлять без разрешения суда населенный пункта, в котором он проживает.

При этом суд отклонил просьбу адвоката вернуть обвинительный акт прокуратуре на доработку и назначил производство к судебному рассмотрению.

Напомним, полиция пришла с обыском в зал игровых автоматов, где убили николаевца, но заведение «внезапно» оказалось пустым.