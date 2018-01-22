В Сумах СБУ задержала на взятке руководителя отдела Госэкоинспекции, обложившего «данью» своего подчиненного

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке начальника отдела Государственной экологической инспекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из отделов областной Государственной экологической инспекции», - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник который также является депутатом Сумского областного совета, требовал от своего подчиненного ежемесячную «дань» в размере 2 тыс.гривен за беспрепятственное пребывание на посту.

«Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе в собственном автомобиле во время получения очередной части взятки в сумме четыре тысячи гривен. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, ранее в Умани СБУ задержала депутата горсовета, который обложил «данью» торговые точки, ориентированные на хасидов.