В Вознесенском районе полиция разыскивает разбойников, напавших на предприятие

В Вознесенском районе Николаевской области вооруженные разбойники 23 января напали на местное предприятие, связали охранника и похитили силовой кабель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Угрожая охраннику обрезом охотничьего ружья, они связали его веревкой и отобрали мобильный телефон. После этого с территории предприятия они похитили силовой кабель длиной около 150 метров и исчезли. Уже утром, когда один из сотрудников пришел на работу, он обнаружил связанным охранника и позвонил начальнику охраны», - сообщили в полиции.

Приметы разыскиваемых:

Первый – среднего роста и среднего телосложения, был одет в камуфляжную форму и маску; Второй – крепкого телосложения, среднего роста, был одет в камуфляжную форму и маску.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Также, полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Вознесенский отдел полиции по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает мужчину за совершение разбойного нападения.