Экс-губернатора Мерикова и его зама Янишевскую полиция вызвала на допрос по «инсулиновому делу»

Оксана Янишевская и Вадим Мериков Бывший председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская вызваны на допрос в Следственное управление ГУНП в Николаевской области в качестве свидетелей в рамках расследования так называемого «инсулинового дела».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, повестка Мерикову была вручена его родителям в селе Мешково-Погорелово, а Оксане Янишевской – в ее офисе на улице Адмиральской. Повестки были вручены сотрудниками управления защиты экономики. И Мерикова, и Янишевскую вызывают на допрос в четверг, 25 января.

Примечательно, что данное дело длительное время находилось в прокуратуре Николаевской области. При этом сам прокурор области Тарас Дунас заявлял, что дело забрали себе органы прокуратуры из-за ненадлежащего досудебного расследования. При этом, стоит отметить, именно в период, когда расследованием занималась прокуратура, Маргарите Капусте не продлили меру пресечения, так как не было подано соответствующего ходатайства в суд.

В итоге спустя восемь месяцев дело было передано в Следственное управление ГУНП в Николаевской области, сотрудники которого и активизировали расследование.

В то же время, Тарас Дунас отказался комментировать «Преступности.НЕТ» вручение повесток.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области подтвердили факт вызова Вадима Мерикова и Оксаны Янишевской для допроса в качестве свидетелей в рамках следствия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля текущего года Капуста была уволена с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».

При этом ООО «Черновцыфармация», подконтрольное протеже бывшей вице-губернатора Николаевщины Оксаны Янишевской Александру Иванову, в конце 2017 года заблокировало проведение тендера по закупке наркотических препаратов для Николаевской областной клинической больницы.