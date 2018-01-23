Во Львове СБУ задержала медиков на вымогательстве 50 тысяч гривен за оформление инвалидности

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.
Об этом во вторник, 23 января, сообщает пресс-служба СБУ.
Медработники вымогали у местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему третьей группы инвалидности.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем кабинете во время получения взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного тысячу долларов за оформление инвалидности.