«Дорлидеру» и еще двум фирмам запретили три года участвовать в тендерах по ремонту дорог

Антимонопольный комитет Украины запретил группе одесских компаний участвовать в публичных закупках сроком на три года.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

На эту группу компаний также наложили штрафные санкции в сумме более 37 миллионов ​гривен. Ранее сообщалось, что санкции на такую сумму наложили на одесские ООО «СК Дорлидер», ООО «СК Дорсервис», ООО «Пивденьдортех». Эти компании занимались ремонтом дорог в Одессе, Черновцах, Николаеве («Дорлидер»), Килие, а также автодорог Н-03 «Житомир-Черновцы» и Р-46 «Харьков-Ахтырка».

«Группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов. Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов. Общая сумма присвоенных только за два года дельцами средств составляет более 100 миллионов гривен».