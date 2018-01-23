Киевский суд приговорил к условному сроку банкира Курченко, который выдал фиктивным фирмам ₴1,4 миллиарда кредитов

Подольский райсуд Киева приговорил бывшего замдиректора Департамента инвестиционной деятельности АО «Брокбизнесбанк» Юрия Винограда, который выдал фиктивным фирмам 1,44 млрд гривен кредитов, к 5 годам лишения свободы условно.

Такое решение суд принял после утверждения соглашения между Виноградом и замом генпрокурора Юрием Столярчуком о признании виновности, сообщают «Наші Гроші».

«Бывший банкир признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, а именно в отдельном структурном подразделении Сергея Курченко, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов. Виноград принимал непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд грн из «Брокбизнесбанка» в январе 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2014 года сотрудники юрдепартамента «СЕПЕК» привлекли Винограда к участию в преступной организации за денежное вознаграждение в размере $1-2 тыс. На должности он проработал месяц.

Участники преступной организации знали, что у Винограда не было необходимых знаний, навыков и опыта для работы в банковской сфере, как и экономического образования — свой фактический 6-летний трудовой стаж он провел на должностях кладовщика, менеджера и торгового представителя.

Должность замдиректора Департамента инвестиционной деятельности банка появилась в штатном расписании «Брокбизнесбанка» багодаря приказу и.о. главы правления финучреждения 20 января 2014 года, и в тот же день ее занял Виноград.

«23 января Винограду были незаконно переданы полномочия принимать единоличные решения о возможности приобретения и/или отчуждения движимого и недвижимого имущества, осуществления активных и пассивных операций банка, в том числе решения о предоставлении кредитов субъектам хозяйствования», — сообщают журналисты и отмечают, что такую передачу полномочий Виноградову обеспечили высшие должностные лица «Брокбизнесбанка» путем подделки официальных документов.

30 января 2014 года Виноград незаконно заключил кредитные договора с фиктивными фирмами. В тот же день, а также 7 февраля были осуществлены проводки по перечислению средств в целом на сумму 14,29 млрд грн.

Кроме того, во время пребывания в должности Виноград незаконно получил от работников банка особенно важные официальные документы и вынес их в неустановленное место. Среди них – оригиналы протоколов заседаний банка, оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг, в частности с Государственным ипотечным учреждением и «Укргазбанком», оригиналы хозяйственных договоров, оригиналы договоров прямого РЕПО с государственными облигациями Украины и другие. На сегодняшний день документы в банк не возвращены.

По условиям соглшения, подписанного со Столярчуком, Виноград возместил государству 5 тыс. грн и получил 5 лет условно без конфискации имущества и запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. По инкриминируемым статьям это меньше самого низкого предела наказания.