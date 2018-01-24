Суд в Николаеве снова объявил перерыв и продолжит избирать меру пресечения депутату горсовета Игорю Копейке уже завтра

В среду, 24 января, в Заводском районном суде города Николаева продолжилось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения депутата Николаевского городского совета Игорю Копейке и его сыну Николаю.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 17 и 18 января суд не смог избрать Игорю Копейке, его сыну Николаю и директору фирмы «ПИК «МГБ» Вадиму Фолтину меру пресечения - на второй день было принято решение о их госпитализации. 22 января заседание по Николаю Копейке не состоялось, так как не явился его второй защитник.

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18:30 В судебном заседании по избранию меры пресечения Игорю Копейке объявлен перерыв др 08:30 25 января, так как рабочий день в суде закончен.

Также, по словам Тимошина, Игорь Копейка сам выписался из больницы - его к этому вынудили активисты, которые пикетировали лечебное заведение, где он проходил лечение.

15:09 Представители прокуратуры попросили суд проводить заседание в закрытом режиме. Как и в случае с другими подозреваемыми, прокуроры ссылаются на то, что разглашение данных, озвученных на заседании, может навредить расследованию. Сторона защиты высказалсь против проведения заседания в закрытом режиме.

В итоге судья Зинаида Сухаревич приняла решение все же проводить заседание в закрытом режиме.

15:00 В суд доставили Игоря Копейку.

11:40 В 13:30 суд должен начать заседание по избранию меры пресечения депутату Николаевского городского совета Игорю Копейке.

11:30 Суд объявил технический перерыв заседания по Николаю Копейке до 09:00 25 января. В связи с тем, что адвокат Тимошин заявил о неправильно посчитанной сумме залога.

10:01 Тем временем у здания суда стоит карета скорой медицинской помощи.

09:53 Прокурор Билоцкая попросила суд проводить заседание в закрытом режиме. Сторона защиты высказалась против. В итоге судья Зинаида Сухаревич приняла решение проводить заседание в закрытом режиме.

09:40 На заседание прибыл Николай Копейка и его адвокаты Владимир Тимошин и Вадим Молотков.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Кроме того, сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.