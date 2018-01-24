«Золотые слитки имеет каждый гражданин», - глава Госаудита об обвинении в незаконном обогащении

Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"К сожалению, наше сотрудничество с вновь созданным правоохранительным органом - НАБУ - имеет грустный опыт, когда руководство НАБУ пытается компенсировать недостаточность доказательной базы по возбужденным им делам с целью трактовки результатов проверок в пользу НАБУ давлением на сотрудников ГАСУ. Кроме того, составление моими подчиненными акта проверки, в котором идет речь о злоупотреблении одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести мне", - написала Гаврилова в фейсбуке.

В эфире телеканала 112 в среду она заявила, что ее электронная декларация об имуществе и доходах достоверная, она владеет квартирой "среднего уровня" в Киеве и ее нельзя считать признаком незаконного обогащения, учитывая ее многолетний стаж работы.

Чиновница сказала, что она действительно проживает вместе с бывшим мужем (он владеет автомобилем и двумя паркоместами, не указанными в декларации Гавриловой), но это ее "личные моменты", которые она не хочет выносить на публику.

Отвечая на вопрос, откуда у нее найденные при обыске НАБУ золотые слитки и денежные средства в валюте, чиновница сказала:

- Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки. Касательно долларов, которые они нашли… Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы… А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, и это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений, - рассказала Гаврилова.

Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса.