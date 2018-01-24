Опубликовано видео как неудачливый грабитель в Николаеве испугался и сбежал из ювелирного магазина

Полиция опубликовала видео, как в Николаеве налетчик пытался ограбить ювелирный магазин по улице Космонавтов, но испугался вошедшего в заведение мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Грабитель зашел в магазин, после некоторой заминки пробрался за витрину и наставил травматический пистолет на девушку. Он приказал ей присесть и, судя по всему, требовал отдать деньги. Но тут в магазин зашел мужчина (по одной версии это был ювелир, по другой – случайный покупатель) и грабитель сам спрятался за прилавком. После этого он выбрался из-за витрины и быстро вышел из магазина.

После неудачной попытки ограбления преступник сел в «маршрутку», проехал несколько остановок и ограбил пункт кредитования на проспекте Мира, его добычей стали 3 тысячи гривен. Грабителя объявили в розыск, его фотографии появились в СМИ. После этого в полицию обратился его знакомый, который узнал грабителя.

Подозреваемого задержали в Корабельном районе. Оказалось, что он приехал в Николаев из РФ к своим родственникам и якобы пошел на ограбление, чтобы найти деньги на обратный билет.