Оперативники задержали двух жителей Баштанки, которые ударили таксиста ножом в шею и угнали его автомобиль

Николаевские оперативники задержали двух жителей Баштанского района, которые завладели автомобилем таксиста, ударив его ножом в шею. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве 10 января двое мужчин на междугородном автовокзале попросили таксиста отвезти их в село Калиновка Витовского района. При въезде в населенный пункт один из пассажиров ударил водителя ножом в шею, но при следующей попытке удара мужчина схватил руками лезвие ножа и вырвался от нападавших. Злоумышленники, завладев автомобилем потерпевшего, скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

К розыску нападавших привлекался личный состав Витовского отделения полиции, ближайших районов и общественность. Впоследствии вблизи одного из сел Баштанского района оперативники обнаружили автомобиль потерпевшего, который вернули владельцу.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с Витовским отделением полиции установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое жителей Баштанского района возрастом 18 и 25 лет, старший из которых уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления на территории соседнего государства», - говорится в сообщении.

Сейчас мужчины задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. По словам задержанных, отобранный автомобиль они планировали продать на запчасти, но, опасаясь быть пойманными, оставили его в лесополосе.

Ранее сообщалось, что в Корабельном районе Николаева трое неизвестных с ножом и пистолетом напали на водителя автомобиля Mercedes Vito.