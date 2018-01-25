В Николаеве готовятся к проведению освещения на привокзальной площади и уже «прорабатывают», как ее благоустроить

В Николаеве разработали проект по освещению площади возле железнодорожного вокзала. Общая стоимость работ составит порядка 4,3 миллиона гривен. На данный момент проект направляют на экспертизу. Кроме того, в мэрии «прорабатывают» и вопрос благоустройства данной площади.

Об этом в среду, 24 января, сообщил директор департамента Жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько в ходе заседания рабочей группы в Николаевском облсовете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Что касается благоустройства привокзальной площади, то этот вопрос мы тоже уже начали прорабатывать и попросили одну из компаний дать свои наброски, - отметил чиновник.

При этом члены рабочей группы пришли к общему выводу, что привокзальную площадь необходимо «разгрузить» от скопления «маршруток». Для этого профильные управлениям в облгосадминистрации и мэрии попросят отработать вопрос перенесения конечных остановок маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве у железнодорожного вокзала хотят создать автостанцию для перевозки пассажиров в курортную зону.