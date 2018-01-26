Предприниматель заявил, что экс-начальник николаевской налоговой милиции Сосинович использовал УБЭП для давления на бизнес

Владимир Пикалин дает показания в суде Николаевский предприниматель Владимир Пикалин заявил, что еще при должности начальника оперативного управления ГУ ГФС в Николаевской области (налоговая милиция) Дмитрий Сосинович использовал бывших коллег из управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УМВД Украины в Николаевской области для давления на бизнес, чтобы склонить к плате взяток.

Об этом бизнесмен заявил на заседании в Центральном райсуде Николаева в среду, 24 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 23 августа 2016 года по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток был задержан первый заместитель главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Подгородинский вместе с подельником Александром Никитиным.

– У Подгородинского был заместитель – Сосинович известный, который пришел на эту должность с управления по борьбе с экономическими преступлениями. Все эти сотрудники, которые работали, фактически с УБЭП перешли в налоговую милицию, – заявил Пикалин.

Также он утвердительно ответил на уточнение адвоката Маркина, который спросил, действительно ли потерпевший считает, что через Дмитрия Сосиновича Роман Подгородинский влиял на сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД.

– У Подгородинского был свой способ воздействия через свою фискальную службу, но параллельно они это делали через УБЭП, – добавил предприниматель.

Напомним, что после задержания первого заместителя главы Главного управления Государственной фискальной службы Романа Подгородинского его место занял Дмитрий Сосинович.

В июле 2016 года Сосиновича перевели на аналогичную должность в ГУ ГФС в Херсонской области. По имеющейся информации, его увольнение связано с ситуацией вокруг задержания при получении взятки в размере $2 тысяч начальника отдела управления налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрия Краснобаева. Позже стало известно, что предпринимателя познакомил с Краснобаевым его кум, сотрудник управления по защите экономики Нацполиции Андрей Зарубицкий. Как известно, по материалам следствия, Краснобаев вымогал деньги для Дмитрия Сосиновича.