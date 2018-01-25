В Херсоне патрульных подозревают в том, что они выбросили николаевца из окна пятого этажа

В Херсоне компания патрульных полицейских отмечала во внерабочее время день рождения и выбросила жителя Николаева Дениса из окна пятого этажа.

Об этом сообщается в сюжете «Надзвичайних новин».

В квартире на пятом этаже компания патрульных праздновала день рождения. К ним зашли пострадавший и его друг Александр Андреев «чтобы поздравить именинника». В какой-то момент началась ссора. Полицейские сначала начали выяснять отношения между собой, а потом стали цепляться к гостям.

- Поставили нас к стенке, стали проводить обыск. Их сотрудники кричали: «Вы там ищите, вдруг у них есть диктофон и нас записывают». То, что они искали, у нас не было. По пьяни они не стали «заднюю давать». Меня пытались выкинуть в окно, - сказал Андреев.

В сюжете говорится, что ему удалось отбиться и выбежать из квартиры. Мужчина позвонил в полицию и попросил о помощи.

- Я попросил: там наверху моего товарища избивают, помогите. Они побежали наверх и через три минуты, как они туда поднялись, Денис вылетел из окна. Были крики «Добивайте свидетеля», - говорит Андреев.

Пострадавший ударился о крышу балкона на третьем этаже и упал на землю. Он получил многочисленные травмы и оказался в больнице.

В управлении патрульной полиции Херсона утверждают, что пока рано говорить, что их коллеги выбросили николаевца из окна. Якобы есть информация, что пострадавший сам пытался выпрыгнуть с балкона. Четырех патрульных, участвовавших в драке, сейчас отстранили от работы, ведется служебное расследование. Начато уголовное производство по статьям «Разбой» и «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Друг пострадавшего говорит, что патрульные пытались запугать николаевца:

- Когда Денис уже лежал на носилках, один из патрульных взял его за горло и говорит: «Ты понимаешь, что ты обязан сказать, что ты выпал сам, иначе будешь страдать дальше», - говорит Андреев.

«ТСН» сообщает, что драка началась из-за того, что в разгар праздника у кого-то из гостей пропал телефон. По словам соседей по дому, в тот вечер праздновали вместе около десяти патрульных и трое гражданских. Они так досаждали всем, что жители дома вызвали наряд трезвых копов. Те приехали, но вместо того, чтобы унять нетрезвых коллег, начали опрашивать свидетелей на улице. В этот момент и произошло падение человека. Следователи пока не говорят, самостоятельно он выпал из окна или нет.

У пострадавшего Дениса диагностировали множественные переломы ребер, значительные травмы позвоночника. У его друга Александра – ушибы, сотрясение мозга и вывих челюсти.

Напомним, ранее житель Николаева обвинил патрульных в том, что они кинули снегом в лицо пьяному мужчине. В полиции эти обвинения отвергли.