Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар осужден на срок от 40 до 175 лет за сексуальные домогательства.

Об этом сообщает «Трибуна».

В ноябре прошлого года Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств по отношению к молодым спортсменкам.

Более 140 женщин выдвинули обвинения в адрес экс-врача национальной сборной, в том числе олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни. Почти 170 свидетелей представили сведения по делу Нассара во время слушаний, которые длились семь дней. Женщины обвиняли врача в том, что он под предлогом лечения и обследования травм совершал в их отношении действия сексуального характера.

Ранее Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Напомним, что ранее киевский суд приговорил к условному сроку банкира Курченко, который выдал фиктивным фирмам ₴1,4 миллиарда кредитов.