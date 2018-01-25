Николаевских наркодилеров, задержанных в результате масштабной операции, арестовали с миллионными залогами

В среду, 24 января, следственный судья Заводского районного суда Николаева избрал меры пресечения членам группировки, которые сбывали наркотики посредством «закладок».

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура №1.

Ранее сообщалось, что николаевские правоохранители задержали четырех местных жителей, организовавших наркоторговлю через социальные сети с помощью «закладок» и занимавшихся добычей криптовалюты. В результате тщательно спланированной широкомасштабной спецоперации впервые в Украине была разоблачена деятельность группы наркодельцов такого масштаба, которые распространяли наркотики не только на территории Николаева, но и в других регионах страны.

Отмечается, что суд, изучив материалы дела, предоставленные в обоснование ходатайств об избрании мер пресечения, и согласившись с позицией прокурора, четырем фигурантам уголовного производства избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере от 1 до 5 миллионов гривен. Досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается.

Напомним, что Апелляционный суд отпустил из-под стражи подозреваемую в организации наркоторговли на Николаевщине.