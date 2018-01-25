В Киеве мошенник, прикрываясь «связями в СБУ», пытался выманить у бизнесмена $13 тысяч

В Киеве правоохранители разоблачили 46-летнего уроженца Сумской области, который пытался выманить у предпринимателя в сумме 13 тыс. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Представляясь "помощником одного из руководителей Службы безопасности", мошенник предложил предпринимателю посодействовать в решении вопроса по заключению договора между ним и поставщиком сельскохозяйственной продукции.

Мошенника задержали на "горячем" после получения им очередной части оговоренной суммы, а именно - 70 тыс. гривен.

Сейчас мужчина, который на данный момент нигде официально не трудоустроен, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве СБУ задержала банду хакеров, похитивших из госбанка более 10 миллионов гривен.