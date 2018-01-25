За сексуальное насилие над гимнастками врача сборной США посадят на 175 лет

Бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара из Мичиганского университета за сексуальное насилие над женщинами и девушками приговорили к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет (заключенный может просить об освобождении не ранее, чем через 40 лет).

Об этом сообщает «Associated Press».

«Я только что подписала ваш смертный приговор», — сказала ему судья Розмари Аквилина.

Нассар признал себя виновным в сексуальном нападении на семерых женщин в районе Лансинга в период с 1998 по 2015 год, но на открытые слушания пришло более 150 жертв или их семей, включая олимпийцев.

Пострадавшие рассказали, что он приставал к ним под предлогом медицинских процедур. Среди тех, кто обвинил Ларри Нассара в насилии, олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике 2012 года Габриэль Дуглас, Эли Райсман, Маккайла Марони и Джордин Уибер.

Перед оглашением приговора Нассар заявил, что показания жертв потрясли его до глубины души, и он «никакими словами» не может описать свое сожаление из-за содеянного.