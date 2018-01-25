Прокуратура принудила фигуранта «дела Копейки» дать взятку своему следователю, - адвокат

В центре Игорь Копейка Представители правоохранительных органов подстрекали фигуранта «дела Копейки» дать взятку следователю прокуратуры.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал адвокат Копейки Владимир Тимошин.

«Официальная позиция стороны защиты по так называемому делу «депутата Копейки». Исследовав все так называемые доказательства, которыми прокуратура обосновала ходатайство об избрании меры пресечения, сторона защиты приходит к убеждению, что органом предварительного расследования созданы искусственные доказательства (допросы общественных деятелей, справки оперативных подразделений ГУНП и др.) для открытия производства по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины («Создание преступной организации») и сообщения о подозрении».

«Именно органом досудебного расследования в течение длительного времени создавались условия, использовались тайные агенты-провокаторы для склонения одного из подозреваемых к даче прокурору неправомерной выгоды. Правоохранительные органы заняли активную позицию, что привело к совершению преступления», - написал Тимошин.

Вадим Фолтин (в центре фото) Он отмечает, что исходя из практики ЕСПЧ, «не допускается подстрекательство к совершению преступления» и «следствие в целом должно проводиться пассивно».

«В указанном производстве правоохранители подстрекали человека к предоставлению неправомерной выгоды прокурору, угрожали привлечением к уголовной ответственности по факту хищения бюджетных средств, сами установили сумму неправомерной выгоды и принимали эту выгоду в несколько этапов. К сожалению, на стадии избрания меры пресечения признание доказательств ненадлежащими и недопустимыми не предусмотрено. Кроме того, распространенная 15-16 января прокуратурой и Генеральным прокурором информация о задержании при попытке дать прокурору неправомерную выгоду и изъятии в автомобиле денег, которые были предметом неправомерной выгоды, не соответствует действительности. Последний транш неправомерной выгоды был получен прокурором за несколько дней до задержания Игоря Копейки и других лиц», - сообщил адвокат.

Напомним, что прокуратура расследует «дело Копейки» по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации»), части 3 статьи 27, части 4 статьи 28, части 3 статьи 191 («Организация подготовки и совершение в составе преступной организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц»), части 3 статьи 27, части 4 статьи 28, части 3 статьи 369 («Организация подготовки и совершение в составе преступной организации предоставления должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды…») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали депутата горсовета от Оппоблока Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина. Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах. Также сообщалось, что взятку прокурору передавал директор подрядной фирмы Фолтин.

Спустя несколько судебных заседаний Игоря Копейку арестовали на два месяца на время следствия, он может выйти на свободу, внеся залог в 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына поместили под круглосуточный домашний арест. Также мера пресечения уже избрана Дмитрию Рябцу (2 месяца ареста с правом внесения залога в размере 16,753 миллиона гривен) и Олегу Тоболину (2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен).