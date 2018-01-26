В Николаеве дело по жителю Хмельницкой области, который распространял «закладки», передали в суд

В Заводский районный суд города Николаева отправлен обвинительный акт по делу 21-летнего жителя Хмельницкой области, который распространял наркотики в Николаеве посредством «закладок».

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Напомним, что 23 ноября 2017 года возле одного из домов по улице Леваневцев патрульные поймали двух парней – 21-летнего жителя Хмельницкой области и 22-летнего тернопольца, которые оставляли «закладки» с наркотиками.

На данный момент завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению 21-летнего жителя Хмельницкой области. Следствие установило, что обвиняемый прибыл в Николаев для распространения наркотиков. Такую работу он нашел по объявлению в Интернете.

Задержанный при себе имел 16 фрагментов одноразовых медицинских шприцев с наркотическим средством - концентратом маковой соломки, а также 16 фрагментов одноразовых медицинских шприцев с ангидридом уксусной кислоты, которая относится к прекурсорам. В ходе расследования установлены и другие места, в которых он делал тайники с наркотиками и прекурсорами.