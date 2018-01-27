На Николаевщине суд приговорил почти к пяти годам тюрьмы мужчину, который украл ограждения с 19 могил на кладбище

29-летнего жителя города Первомайск, который в течение двух месяцев украл 19 ограждений с местного кладбища, осудили почти на пять лет.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что Первомайская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт относительно 29-летнего жителя Первомайска, который на протяжении октября-ноября прошлого года совершал надругательства над могилами на городском кладбище. В результате чего местные жители обратились в Первомайский отдел полиции с соответствующими заявлениями о совершенном.

В ходе расследования выяснилось, что он причастен к кражам ограждений и секций с 19 могил. Свои действия задержанный объяснил нехваткой денег.

Суд, приняв к сведению все доказательства вины мужчины, поддержал позицию прокуратуры и признал его виновным в преступлениях, назначив наказание виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев.

Напомним, что на Николаевщине селяне «сдали» мужчину, воровавшего на кладбище оградки.